Polmoniti e malattie da pneumococco: ecco i vaccini hi-tech per i pazienti fragili
di Redazione
Polmoniti e terza età, esperti a confronto al convegno organizzato nei giorni scorsi da Secolo XIX e Policlinico San Martino di Genova.
La buona notizia, annunciata dal professor Giancarlo Icardi, Direttore di Igiene dell'ospedale genovese, è l'esistenza di vaccini "hi-tech per i pazienti fragili, ovvero anziani e malati cronici, i più esposti a malattie da pneumococco".
Sono intervenuti anche Virna Frumento, direttrice struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica di Savona e Filippo Ansaldi, direttore dipartimento interaziendale regionale epidemiologia e sanità pubblica.
Ecco il resoconto dell'incontro.
