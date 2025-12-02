Polmoniti e malattie da pneumococco: ecco i vaccini hi-tech per i pazienti fragili

Polmoniti e terza età, esperti a confronto al convegno organizzato nei giorni scorsi da Secolo XIX e Policlinico San Martino di Genova.

La buona notizia, annunciata dal professor Giancarlo Icardi, Direttore di Igiene dell'ospedale genovese, è l'esistenza di vaccini "hi-tech per i pazienti fragili, ovvero anziani e malati cronici, i più esposti a malattie da pneumococco".

Sono intervenuti anche Virna Frumento, direttrice struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica di Savona e Filippo Ansaldi, direttore dipartimento interaziendale regionale epidemiologia e sanità pubblica.

Ecco il resoconto dell'incontro.

















