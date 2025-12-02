La Spezia, due Open Day vaccinali contro influenza e covid

LA SPEZIA - Nell’ambito della Campagna vaccinale contro influenza e covid 2025 ASL 5 organizza due OPEN DAY ad ingresso libero, senza prenotazione, riservate a tutti i cittadini maggiorenni con assistenza sanitaria in Liguria.

Sabato 6 dicembre, dalle 9 alle 14, sarà possibile vaccinarsi gratuitamente:

- all’Ospedale Sant’Andrea di Spezia (via V. Veneto, 197)

ambulatori della chirurgia generale e vascolare - pad. 5 - piano 0

- alla Casa della salute di Sarzana (via Paci, 1)

ambulatorio Igiene e sanità pubblica - piano terra

Per accedere alla vaccinazione non è necessaria la prescrizione del MMG, basterà portare con sé un documento d’identità e l’elenco degli eventuali farmaci assunti abitualmente. In caso di dubbi o importanti reazioni allergiche note, rivolgersi al medico curante prima della vaccinazione. Eventuali altre condizioni cliniche verranno valutate direttamente in sede di vaccinazione, tramite scheda anamnestica e colloquio con il personale sanitario.

Dopo la somministrazione è raccomandato restare in osservazione per almeno 15 minuti (o più, se indicato dal personale sanitario).

