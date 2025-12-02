Ictus, ogni minuto conta: prevenzione, trattamento e riabilitazione
di Maurizio Michieli
Il 29 ottobre scorso si è celebrata la giornata mondiale dell'ictus con lo slogano "ogni minuto conta". Abbiamo parlato di questa patologia a Salute Sanità con quattro rappresentanti delle professioni sanitarie afferenti l'Ordine Tsrm-Pstrp Ge-Im-Sv coinvolti nell'iter di prevenzione, trattamento e riabilitazione.
Sono intervenuti in studio:
Dr.ssa Simona Crosetti, Tecnico di Neurofisiopatologia
Dr. Fabio Barabino, Dietista
Dr.ssa Jessica Rizzitano, Logopedista
Dr.ssa Agnese Galletto, Terapista occupazionale
L'ictus è un evento cerebrovascolare improvviso causato dall'interruzione del flusso di sangue a una parte del cervello, dovuto a un'arteria bloccata (ictus ischemico) o rotta (ictus emorragico). In Italia si stima una incidenza di circa 200.000 nuovi ictus all’anno (in pratica un ictus cerebrale ogni 4 minuti). La Liguria è la regione più vecchia d'Italia e d’Europa, con un'età media che si aggira intorno ai 50 anni e, secondo gli ultimi dati Istat 2025 è anche la regione più longeva. Questo si ripercuote sul tasso d’incidenza regionale dell’ictus che si pone tra i più alti a livello nazionale, con circa 4500 casi annui. Dobbiamo anche dire che la nostra regione è tra le cinque regioni più performanti nella gestione delle emergenze sanitarie e spicca in particolare per la gestione della rete ictus, in cui raggiunge “un livello di performance elevato” secondo i dati del nuovo rapporto di Agenas.
