Genova, tutto esaurito al Carlo Felice per “Un soffio di speranza”: raccolti fondi per vaccinare oltre 100mila bambini contro la polio

Grande partecipazione domenica 30 novembre al Teatro Carlo Felice di Genova per il concerto benefico “Un soffio di speranza. Note per un mondo senza polio”, organizzato dai Rotary Club genovesi e dal Distretto 2032 nell’ambito della campagna internazionale “End Polio Now”. L’evento, realizzato con la collaborazione della Fondazione Teatro Carlo Felice e della Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883, e con il patrocinio di Commissione Europea, Regione Liguria e Comune di Genova, ha registrato il tutto esaurito con oltre mille spettatori.





Grazie alle donazioni raccolte durante la serata, sono stati destinati 15mila euro alla lotta per l’eradicazione della poliomielite. Con il contributo aggiuntivo della Rotary Foundation e della Gates Foundation, questa cifra consentirà di vaccinare oltre 100mila bambini, contribuendo a uno degli sforzi umanitari più importanti del Rotary International.





Sul palco si è esibita l’Orchestra di fiati e percussioni “Città di Genova”, una formazione di circa settanta musicisti provenienti dalle principali bande e filarmoniche del territorio. Sotto la direzione del maestro Bernardo Pellegrini, il pubblico ha assistito a un viaggio musicale di novanta minuti tra i grandi autori della tradizione europea e italiana, da Rossini a Strauss, da Shostakovich a Verdi, fino a Elgar, Morricone, Barry e un omaggio a Fabrizio De André.





La serata si è aperta con l’intervento di Riccardo Lorenzi, prefetto distrettuale del Rotary Distretto 2032, che ha sottolineato il valore del percorso intrapreso dai Rotary Club a sostegno della lotta globale alla poliomielite. Federico Montaldo, presidente del Rotary Club Genova, ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione, ricordando l’impegno costante dell’organizzazione in questa causa.





Luigi Gentile, governatore del Distretto Rotary 2032, ha ribadito la missione del Rotary International: “avere un mondo senza polio”. Ha richiamato il motto dell’anno rotariano, “uniti per fare del bene”, e ha ricordato che, grazie a oltre quarant’anni di impegno e alla collaborazione con OMS, UNICEF e Gates Foundation, i casi di polio nel mondo sono stati ridotti del 99,9%.





Presente anche il vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile, presidente del Rotary Club Genova Sud Ovest, che ha portato i saluti della sindaca Silvia Salis e ringraziato i Rotariani per il costante impegno sociale. Terrile ha evidenziato come la polio sia oggi prossima all’eradicazione, ma ha ammonito che “finché non sarà eliminata del tutto, non potremo dirci soddisfatti”.





Michele Galli, sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice, ha definito l’iniziativa “di grande valore umanitario e grandissimo valore sociale”, sottolineando l’importanza del coinvolgimento della comunità.





Anna Favero, coordinatrice del progetto End Polio Now per l’Italia, ha ricordato che la polio non è curabile e può essere fermata solo attraverso vaccinazioni diffuse e costanti. Ha spiegato che il Rotary raccoglie ogni anno 50 milioni di dollari per sostenere la campagna globale e ha richiamato l’attenzione sui rischi derivanti dai conflitti internazionali, che favoriscono la diffusione del virus ancora presente in Pakistan e Afghanistan. Ha citato inoltre i recenti casi registrati a Gaza e ad Amburgo, ribadendo che “non dobbiamo fare la guerra ai migranti, ma al virus”.





Favero ha sottolineato che interrompere le vaccinazioni potrebbe portare, secondo l’OMS, a 200.000 nuovi casi di polio nei prossimi dieci anni. Dal 1989 a oggi, grazie all’impegno del Rotary, sono stati vaccinati oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi; ogni anno ne vengono immunizzati circa 400 milioni. Dal 2013, inoltre, ogni dollaro raccolto dal Rotary è triplicato dalla Gates Foundation.

