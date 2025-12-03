Influenza, vaccinazioni in aumento e ricoveri in calo: il punto con gli esperti
di Maurizio Michieli
Influenza e vaccinazioni, la task force in vista delle feste natalizie, i dati dell'ultima settimana. Di questo abbiamo parlato, insieme con la collega Chiara Daina, nel corso dell'ultima puntata di Salute Sanità in onda su Telenord.
Sono intervenuti:
GIACOMO ZAPPA, direttore igiene e sanità pubblica Asl 3
GIORGIO CONFORTI, pediatra, membro commissione regionale vaccini
Ecco la video puntata integrale.
