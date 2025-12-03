Salute

Influenza, vaccinazioni in aumento e ricoveri in calo: il punto con gli esperti

di Maurizio Michieli

Influenza e vaccinazioni, la task force in vista delle feste natalizie, i dati dell'ultima settimana. Di questo abbiamo parlato, insieme con la collega Chiara Daina, nel corso dell'ultima puntata di Salute Sanità in onda su Telenord.

Sono intervenuti:

GIACOMO ZAPPA, direttore igiene e sanità pubblica Asl 3

GIORGIO CONFORTI, pediatra, membro commissione regionale vaccini

Ecco la video puntata integrale.


 

