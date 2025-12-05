SYNLAB Il Baluardo tra le eccellenze italiane della sanità: premiato ai Best Italian Healthcare Award 2025

SYNLAB Il Baluardo ottiene un importante riconoscimento a livello nazionale, entrando ufficialmente tra le eccellenze della sanità italiana. Il centro genovese è stato infatti premiato come “Eccellenza Italiana” nella categoria Laboratori, Poliambulatori e Centri Diagnostici ai Best Italian Healthcare Awards 2025, l’iniziativa che valorizza le realtà più meritevoli del settore socio-sanitario.





Il premio è stato consegnato il 4 dicembre durante il gala che si è svolto all’Istituto dei Ciechi di Milano e che ogni anno celebra le strutture capaci di distinguersi per qualità, performance e solidità organizzativa. La selezione delle eccellenze si è basata su un articolato sistema di ranking, fondato su parametri economici e gestionali certificati da un Advisory Board che riunisce Confcommercio Salute, Sanità e Cura, Plimsoll Publishing Ltd, Rina Services e Aon Advisory & Solutions.





L’analisi ha permesso di individuare le migliori realtà italiane, suddivise in cinque ambiti: RSA Anziani, RSA Disabili, Centri di Riabilitazione Residenziale, Strutture Residenziali Psichiatriche e Laboratori–Poliambulatori–Centri Diagnostici. Proprio in quest’ultima categoria si colloca il riconoscimento ottenuto da SYNLAB Il Baluardo, che conferma così un percorso di crescita costante nel panorama sanitario ligure, focalizzato su prevenzione, diagnostica e assistenza specialistica.





Soddisfatta la Regional Director, Simona Lombardi, che commenta: "Dopo l’ampliamento della nuova area di diagnostica per immagini di SYNLAB Il Baluardo, essere riconosciuti come Eccellenza Italiana ci riempie di orgoglio. È la conferma del valore del lavoro dei nostri professionisti e di tutto il Gruppo SYNLAB. Questo premio ci incoraggia a continuare a investire in qualità, tecnologie avanzate e percorsi di cura sempre più personalizzati".

