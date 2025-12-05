Sanità in piazza a Chiavari: Asl 4 incontra i cittadini e offre screening gratuito per il diabete

Giornata dedicata alla prevenzione e al dialogo con la cittadinanza a Chiavari, dove Asl 4 ha portato in piazza servizi e professionisti per rispondere alle domande dei residenti e offrire screening gratuiti per il diabete. Un’occasione per avvicinare la sanità al territorio, ascoltare le esigenze delle persone e promuovere la cultura della prevenzione. Sul posto, la nostra inviata Carlotta Nicoletti ha raccolto le voci e le testimonianze dei cittadini presenti.

