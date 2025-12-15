"Nuovo Gaslini", dentro il cantiere del Padiglione Zero a un anno dalla posa della prima pietra

GENOVA - Nella giornata di oggi, lunedì 15 dicembre, i vertici dell’Istituto Giannina Gaslini, di Zena Project (società di progetto costituita dal raggruppamento temporaneo di imprese CMB, Renovit e Arcoservizi) e di RINA – PROGER, insieme all’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò e alla consigliera comunale Serena Finocchio hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere del “Nuovo Gaslini”, aperto anche alle telecamere di Telenord che hanno effettuato una lunga diretta, commentata in studio dal direttore sanitario, Raffaele Spiazzi..

E' stato fatto il punto sull'avanzamento dei lavori del Padiglione Zero, a quasi un anno dalla posa della prima pietra del nuovo monoblocco.

Hanno preso parte parte al sopralluogo: Massimo Nicolò, assessore Sanità Regione Liguria, Serena Finocchio, consigliera del Comune di Genova, per l’Istituto Giannina Gaslini il presidente Edoardo Garrone, il vicepresidente Luciano Grasso, il direttore generale Renato Botti, il direttore dei Servizi Tecnici e RUP del Nuovo Gaslini Ezio Nicolas Bruno Urbina.

Hanno partecipato all’incontro anche Siriana Bertacchini presidente Zena Project e direttrice BU Project e Servizi CMB, Roberto Davoli vicepresidente e direttore generale del Gruppo CMB, Mauro Talamona direttore BU Edilizia Sanitaria e Impianti CMB, Carlo Luzzatto, amministratore delegato e direttore generale di Rina e Michele Budetta, amministratore delegato di Rina Consulting, Andrea Tomarchio, Executive Vice-President, Infrastrutture e Mobilità Italia, Rina Consulting.

