Trapianti di cornea, San Martino all’avanguardia: 120 interventi e lista d’attesa azzerata

Un risultato di grande rilievo per la sanità ligure arriva dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, che nel corso dell’anno ha eseguito 120 trapianti di cornea, confermandosi centro di eccellenza a livello nazionale. Tra questi, 26 interventi sono stati realizzati con la tecnica DMEK no-touch, una delle procedure più avanzate oggi disponibili per il trattamento delle patologie corneo-endoteliali.





La DMEK garantisce migliori risultati visivi, minori complicanze, una bassissima incidenza di rigetto e una maggiore durata dell’innesto. In Italia questa tecnica è in forte crescita – circa 300 trapianti nel 2024 – mentre negli Stati Uniti è ormai diventata lo standard, superando la DSAEK.





Il primo intervento DMEK effettuato a Genova risale al 2008: a distanza di 17 anni, l’innesto è ancora perfettamente funzionante, con una cornea trasparente, un risultato impensabile fino a pochi anni fa con il trapianto tradizionale a tutto spessore.





Un traguardo reso possibile dal lavoro di squadra che coinvolge la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, i Lions Clubs International, il personale infermieristico, i medici specializzandi e i chirurghi della Clinica Oculistica Universitaria di Genova, insieme al Centro Regionale Trapianti della Liguria. Grazie a questo impegno condiviso, la Liguria è riuscita ad abbattere completamente la lista d’attesa per il trapianto di cornea.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.