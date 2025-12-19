“Generazione Terzo Tempo”: firmato accordo per l’invecchiamento attivo e il sostegno alle persone fragili

È stato siglato un accordo di collaborazione per la promozione dell’invecchiamento attivo e il sostegno alle persone più fragili, racchiuso nello slogan “Generazione Terzo Tempo”. L’intesa mette insieme istituzioni, parti sociali e associazioni con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli anziani nella società e rafforzare le reti di protezione e inclusione.

I contenuti dell’accordo sono stati illustrati a Telenord dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dal presidente di Confcommercio Liguria Alessandro Cavo, dalla segretaria generale Cisl Liguria Paola Bavoso, dal segretario confederale Uil Liguria Giovanni Bizzarro, da Manuela Facco del coordinamento nazionale delle politiche sull’invecchiamento attivo e dal segretario generale Uil Pensionati Liguria Alba Lizzati.

L’accordo punta a sviluppare iniziative condivise in ambito sanitario, sociale e culturale, promuovendo autonomia, partecipazione e benessere delle persone anziane, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità. Un progetto che intende rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato sociale, valorizzando esperienze e competenze per rispondere in modo concreto ai bisogni di una popolazione che invecchia.

