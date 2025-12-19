Influenza, Bassetti a Telenord: "Quattro casi gravi nel mio reparto, tutti non vaccinati"

Una maggiore capacità di trasmissione, che sta contribuendo a un'ondata epidemica influenzale più consistente e precoce rispetto alle stagioni precedenti. E' questa la principale caratteristica della variante K del virus influenzale A(H3N2), ormai dominante in Italia.

"La Liguria rappresenta un modello virtuoso per le vaccinazioni - ha detto a Telenord il professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino - e in queste momento nel reparto che dirigo ci sono ricoverate per conseguenze dell'influenza quattro persone, tutte non vaccinate. Questa è la dimostrazione che il vaccino, anche se in taluni casi, specie per quanto riguarda la variante K, non protegge completamente, di certo protegge dalle forme gravi, evita alle persone di finire in ospedale o peggio al creatore".

Ecco uno spezzone dell'intervento di Bassetti ne Il Salotto di Telenord, la trasmissione integrale è disponibile on demand nella sezione appositamente dedicata.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.