Liguria, influenza point: ambulatori e studi medici aperti durante le festività

GENOVA - Regione Liguria, in collaborazione con le Asl, ha definito un piano straordinario per garantire assistenza di base e gestire i casi di influenza nel periodo delle festività natalizie, per evitare accessi impropri e sovraffollamento nei Pronto soccorso. Le Case della Comunità, gli ambulatori delle Asl e gli studi medici di medicina generale saranno aperti in via straordinaria con orari specifici, che prevedono la presenza di medici di famiglia a cui possono accedere tutti i pazienti.

È stato inoltre messo a punto il piano di sistema per la gestione dei Pronto Soccorso durante le festività in collaborazione con le Asl, tutte le aziende, gli enti preposti, i medici di medicina generale, e le strutture residenziali, con particolare attenzione ai ponti di Natale e Capodanno, mettendo a disposizione oltre 135 posti letto in più a livello regionale.

“L’influenza ogni anno ha un impatto significativo sulla sanità regionale – spiega Massimo Nicolò assessore alla sanità – aumento degli accessi ai Pronto soccorso e complicanze, in particolare per anziani, immunodepressi e persone con patologie croniche. Per questo, Regione Liguria ha scelto di dotarsi di un coordinamento dedicato, capace di prevenire, monitorare e gestire in modo uniforme l’infezione su tutto il territorio. Grazie al lavoro della Task Force, istituita per gestire in modo efficace la stagione influenzale, abbiamo rafforzato la nostra capacità di prevenire, rispondere e proteggere la popolazione, come dimostra l’adesione alla campagna vaccinale. Per il periodo delle festività, abbiamo adottato un piano che consente ai cittadini di rivolgersi ai medici presenti nelle case della comunità, negli ambulatori e negli studi medici che effettueranno aperture straordinarie, in particolare nei giorni festivi”.





Le Case della comunità, dove è già attiva la presenza del Medico di medicina generale che riceve con accesso diretto e senza prenotazione, sono quelle di Imperia, Pieve di Teco, Albenga, Savona, Finale Ligure, Borgo Fornari, Pegli, Genova Via Archimede, Struppa, Recco, Rapallo e Chiavari.





Il dettaglio delle attività per tutto il periodo delle festività predisposto dalle Asl:





ASL1





https://www.asl1.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/2185-aperture-straordinarie-ambulatori-sabato-festivi-natale-2025-gennaio-2026.html





ASL 2





https://www.asl2.liguria.it/tutte-le-notizie/1833-aperture-festive-ambulatori-bassa-complessita-2025.html





ASL 3





Le Case della comunità: https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5903-mmg-case-della-comunita-accesso-diretto-senza-prenotazione.html





Ambulatori e studi medici: https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5890-studi-medici-ambulatori-aperti-prefestivi-festivi.html





ASL 4





https://www.asl4.liguria.it/2025/12/16/piano-delle-festivita-contro-linfluenza/





ASL 5

https://www.asl5.liguria.it/Home/STUDIMMGAPERTIDURANTELEFESTIVIT%C3%80.aspx





