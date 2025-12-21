Liguria, pronto soccorso: indennità potenziata, fino a 750 euro lordi in più al mese per i medici

La Regione Liguria rafforza il riconoscimento economico per i dirigenti medici impegnati nei servizi di emergenza-urgenza. È stato infatti definito l’accordo regionale che applica e amplia l’indennità prevista dal contratto nazionale, portando nel 2024 a un incremento lordo mensile di circa 750 euro per un impegno di 38 ore settimanali.





L’intesa, sottoscritta tra Regione e organizzazioni sindacali dell’Area Sanità, disciplina le modalità di riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 79 del CCNL, che stabiliva inizialmente un euro lordo all’ora per ogni turno di dodici ore in Pronto soccorso. Grazie alle risorse statali disponibili, la Liguria ha progressivamente aumentato l’importo: raddoppio per il 2022, quadruplicazione nel 2023 e un valore cinque volte superiore nel 2024, assorbendo l’indennità nazionale e garantendo un’applicazione uniforme sul territorio.





«Con questo accordo – spiega l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – diamo piena attuazione a una previsione contrattuale attesa da tempo, riconoscendo l’impegno e la professionalità dei medici che operano quotidianamente nei Pronto soccorso. Il confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali ha permesso di arrivare a una soluzione sostenibile, nel rispetto delle risorse disponibili».





Il beneficio riguarda non solo i dirigenti assegnati ai Pronto soccorso, ma anche chi ha svolto turni nei Punti di primo intervento, nelle aree di osservazione breve intensiva, nelle radiologie a supporto dei DEA di I e II livello e nel servizio di emergenza 118 con automediche, limitatamente al personale operativo sui mezzi di soccorso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.