Genova: Il Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice porta la magia del Natale al Gaslini

Un momento di intensa emozione ha animato questa mattina l’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini a Genova, dove si è svolto il Concerto di Natale del Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice. L’iniziativa è stata dedicata ai bambini ricoverati, alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario.

Il progetto, nato da un’idea di Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità, e sostenuto da Michele Galli, sovrintendente del Teatro Carlo Felice, ha l’obiettivo di portare la musica e lo spirito del Natale in un luogo simbolo della cura e della speranza.

Sul palco, 30 giovani cantori hanno eseguito un repertorio di canti natalizi e brani festivi, trasformando l’aula in uno spazio di calore e condivisione emotiva. L’esibizione si è conclusa tra lunghi applausi del pubblico, in piedi, a testimonianza del successo dei piccoli artisti.

All’evento hanno partecipato Massimo Nicolò, Edoardo Garrone (presidente del Gaslini), Renato Botti (direttore generale del Gaslini) e Federico Pupo (direttore artistico del Teatro Carlo Felice). Nicolò ha sottolineato l’importanza di portare la musica nei luoghi di cura, estendendo il messaggio del concerto anche agli altri ospedali della Liguria tramite diretta web e televisiva.

Michele Galli ha evidenziato come la musica possa trasformarsi in un “abbraccio collettivo”, mentre Edoardo Garrone ha ringraziato i piccoli coristi per la straordinaria emozione regalata a bambini e personale. Renato Botti ha ricordato l’efficacia della musica come strumento terapeutico, capace di ridurre ansia e percezione del dolore, citando i progetti di musicoterapia attivi nell’ospedale.

Il concerto si inserisce in un percorso più ampio che riconosce alla musica un ruolo fondamentale non solo culturale, ma anche terapeutico e umano, capace di portare conforto, speranza e vicinanza nei luoghi della cura.

