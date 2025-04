Genova, sanità più vicina: apre a Ca’ Nova il nuovo poliambulatorio Asl3 per il Ponente

Un presidio sanitario di prossimità per avvicinare cure e assistenza ai cittadini del quartiere Ca’ Nova, sulle alture di Genova Prà. Asl3 apre il nuovo Poliambulatorio territoriale in via 2 Dicembre 1944, operativo dal 22 aprile ogni martedì, mercoledì e giovedì, con servizi essenziali dedicati soprattutto a persone anziane e fragili.

Servizi attivati – Il poliambulatorio, frutto di un accordo tra Asl3 e Arte (che ha concesso gratuitamente l’immobile), occupa 200 mq e offre prelievi ematici, ambulatorio infermieristico, ambulatorio del medico di medicina generale, specialista geriatra, presenza di un assistente sociale, due sale d’attesa e accoglienza. “Un presidio importante, atteso da tempo e realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni”, ha detto Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria.

Obiettivo territorio – “Abbiamo mantenuto un impegno con un quartiere popoloso, che ora non dovrà più spostarsi fino a Prà o Voltri per esami e visite”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità di regione Liguria, Massimo Nicolò. Il poliambulatorio rientra in un piano più ampio di rafforzamento della sanità di prossimità.

Coinvolgimento locale – L’iniziativa è partita dal basso, grazie a una raccolta firme, seguita da una mozione comunale e un ordine del giorno in Regione. “Serve un’area dove vivono molti anziani e persone con disabilità”, ha spiegato il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico.

Prossimi passi – In arrivo giornate gratuite per la prevenzione dei tumori a mammella e prostata. Inoltre, sarà inserito l’Infermiere di famiglia e comunità per garantire continuità assistenziale e supporto domiciliare.

