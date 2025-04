Successo per il Congresso Nazionale Tigullio Aritmologia 2025: ecco le novità

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'hotel Vis a Vis di Sestri Levante ha fatto da cornice alla terza edizione del Congresso Nazionale Tigullio Aritmologia, il 17 e 18 aprile.

Una due giorni che mette l’attenzione sulle principali novità diagnostiche e terapeutiche aritmologiche.

Bilancio positivo dell'edizione 2025 secondo il dottor Paolo Donateo, responsabile di Aritmologia della Asl 4 ligure: "Intenso interesse da parte delle persone intervenute, entusiasmo da parte dei relatori su argomenti di stringente attualità: si decide come curare in modo diverso e più appropriato i singoli pazienti affetti da sincope o da aritmie che vengono trattate con l'impianto di pacemaker o con la terapia con ablazione trans-catetere. Inoltre ci sono delle importantissime novità che sono state discusse durante questi due giorni"

Le novità - "Sicuramente l'ablazione dei gangli vagali è una novità importante che consente al paziente di evitare l'impianto di un pacemaker. Poi ci sono dei tipi di intervento nell'ambito dell'elettrostimolazione che comportano l'introduzione di tipi di defibrillatore e di tipi di pacemaker senza filo che sono una importante novità perché hanno una ricaduta pratica in quanto consentono di evitare il rischio infettivo e il rischio di rottura dei cateteri. Per quanto riguarda anche il trattamento con ablazione di alcune aritmie importanti come le aritmie ventricolari che possono essere minacciose per la vita o come la fibrillazione atriale anche qua ci sono delle novità importanti soprattutto per quanto riguarda i sistemi di mappaggio elettro anatomico che consentono di definire sempre con più precisione la zona di origine di queste aritmie in modo da curarle più appropriatamente" - continua il dottor Donateo

Le sfide - "Sicuramente l'abolizione delle infezioni, che sono il terrore di chi mette pacemaker: cercare di limitare al più possibile il rischio infettivo. Per quanto riguarda il trattamento con ablazione delle aritmie cercare di definire con sempre maggiore dettaglio la costituzione anatomica e di substrato degli atri e dei ventricoli e ci sono dei sistemi di mappaggio e dei cateteri a questo dedicati sempre più sofisticati. Per quanto riguarda invece la sincope, il trattamento più idoneo perché spesso ci sono dei pazienti che non hanno necessità di trattamento antipertensivo e che vengono caricati di terapia antipertensiva e che questo comporta in loro la caduta a terra, lo svenimento..." - conclude Donateo

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.