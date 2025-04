Natalità e Sport: Fondazione Carige lancia due bandi per supportare le famiglie e l'inclusione sociale

Fondazione Carige annuncia l'apertura di due nuovi bandi destinati a rafforzare il tessuto sociale ed economico della Liguria: “Natalità – III edizione”, per sostenere progetti che promuovano la natalità e la genitorialità; e “La funzione sociale dello Sport”, per valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale.

Questi due bandi si inseriscono nell'ambito delle attività erogative della Fondazione, che da sempre opera con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio ligure.

Supporto alle famiglie - Attraverso il bando “Natalità – III edizione”, la Fondazione intende sostenere interventi che favoriscano la crescita demografica e il benessere delle famiglie, contribuendo così alla costruzione di una comunità più solidale e accogliente.

Inclusione attraverso l'attività sportiva - Il bando “La funzione sociale dello Sport” si propone di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, educazione e prevenzione, sostenendo progetti che coinvolgano le comunità locali e promuovano valori positivi attraverso l'attività sportiva.

“Con il lancio di questi due bandi Fondazione Carige intende ribadire con forza la propria attenzione verso due pilastri fondamentali per il benessere e lo sviluppo del nostro territorio ligure - spiega il presidente della Fondazione, Lorenzo Cuocolo -. Sostenere la natalità e la genitorialità rappresenta una priorità cruciale per contrastare il declino demografico, aiutare le famiglie e costruire una comunità più accogliente e solidale. Allo stesso modo crediamo fermamente nel valore insostituibile dello sport come strumento di inclusione sociale, di benessere psico-fisico e di presidio a tutela della salute”.

"Attraverso il lancio di questi due bandi, Fondazione Carige esercita il ruolo di agente di sviluppo del territorio sollecitando su due tematiche molto interessanti, molto attuali e molto importanti, l’attivazione del territorio stesso nelle sue associazioni e nei suoi enti - sottolinea il consigliere d’amministrazione della Fondazione, Andrea Rivellini -. L’obiettivo, per queste realtà, è presentare progetti che possano essere di impatto nell'ambito della denatalità, e quindi del sostegno alla genitorialità, e nell'ambito dello sport che è un fortissimo acceleratore di dinamiche sociali finalizzate all’aggregazione e ad una migliore integrazione ed inclusione delle persone”.

Impegno - Con queste iniziative, Fondazione Carige conferma il proprio impegno a favore del benessere della comunità ligure, sostenendo progetti che rispondano alle esigenze concrete del territorio e contribuiscano alla costruzione di una società più equa e solidale.

Come iscriversi - Le domande per entrambi i bandi possono essere presentate attraverso la piattaforma online della Fondazione Carige, seguendo le modalità e i termini indicati nei rispettivi avvisi pubblici (entro il 25 maggio per il bando Natalità ed entro il 28 maggio per il bando Sport). Per tutte le informazioni e per consultare i bandi, si invita a visitare la sezione dedicata del sito ufficiale della Fondazione Carige: https://www.fondazionecarige.it/attivita-erogati/.

