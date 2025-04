Morte Papa Francesco, cinque giorni di lutto nazionale: cosa puo' succedere

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: la decisione arriva dal Consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina per deliberare in merito alle misure da adottare successivamente alla scomparsa del Santo Padre

Quando - Il periodo di lutto parte da oggi, martedì 22 aprile, e durerà fino a sabato 26 aprile. Bandiere degli edifici pubblici a mezz'asta e annullamento della maggior parte degli eventi istituzionali sono le principali conseguenze della proclamazione di un lutto nazionale.

Cosa succede - Con la proclamazione del lutto nazionale, è possibile che manifestazioni pubbliche, appuntamenti culturali e sportivi vengano annullati e rinviati. Le figure istituzionali potranno presenziare soltanto a eventi di carattere solidale, come concerti o iniziative benefiche. Per quanto riguarda il giorno del 25 aprile, 80° anniversario della Liberazione Italiana, alcuni eventi potrebbero saltare: per ora rimane confermata la cerimonia tradizionale presso l’Altare della Patria a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e di diversi membri del governo.

In Liguria - A Genova il 23 aprile (domani) è in agenda l'inaugurazione dell'edizione 2025 di Euroflora, che ora sarebbe a rischio. Nella stessa giornata è in programma il recupero della partita di Serie A fra Genoa e Lazio (ore 18.30), per il quale la FIGC dovrà decidere se procedere con un secondo rinvio, così come per le altre partite che si sarebbero dovute disputare nella giornata di ieri. La Sampdoria invece giocherà venerdì pomeriggio, partita che dovrebbe disputarsi regolarmente contro la Carrarese.

Il 25 aprile invece sono previsti diversi eventi per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal cimitero di Staglieno fino al Teatro Nazionale per lo spettacolo "Il Partigiano d'Oro"

