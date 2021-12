Super green pass, niente caffè al bar in zona arancione

di Marco Garibaldi

Al momento la Liguria resta in zona bianca quindi la consumazione è consentita. La precisazione dal governo: caffè al bar consentito anche in zona gialla

Senza il green pass rafforzato, in zona arancione, non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone.

È quanto precisano le Faq del governo nel capitolo dedicato a bar e ristoranti sottolineando che la consumazione è invece consentita sia in zona bianca che gialla, anche senza green pass. Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid e dunque non ha il super pass, inoltre, in zona arancione non sarà possibile mangiare ai tavoli di bar e ristoranti non solo al chiuso ma neanche all'aperto.