Cogoleto, gozzo si rovescia a circa 200 metri dalla riva: salvi i tre passeggeri

Mattinata di apprensione davanti alla costa di Cogoleto, dove un gozzo si è capovolto a circa 200 metri dalla riva. Salvi i tre occupanti, che sono riusciti a nuotare fino a riva.

L’incidente – È accaduto nelle prime ore del mattino, nel tratto di mare antistante Cogoleto, in provincia di Genova. Un piccolo gozzo, probabilmente a causa di un’onda improvvisa o di uno squilibrio, si è rovesciato a breve distanza dalla costa.

I soccorsi – La Guardia Costiera è intervenuta con una motovedetta per accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte. Fortunatamente, i tre occupanti dell’imbarcazione sono riusciti a raggiungere autonomamente la riva a nuoto. Secondo quanto riferito, erano infreddoliti ma in buone condizioni di salute.

Controlli ambientali – Oltre al salvataggio, la Capitaneria di porto ha avviato accertamenti per verificare che non vi siano perdite di carburante dal motore fuoribordo del gozzo. Al momento non sono stati segnalati sversamenti in mare.

Prevenzione – In attesa di ulteriori accertamenti sulle cause del ribaltamento, l’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di prudenza in mare anche in condizioni apparentemente tranquille.

