Dietro le quinte di Euroflora 2025: 154 giardini e un percorso di 4 km tra natura e design

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A una settimana dall’apertura di Euroflora 2025, il cantiere nell’area del Waterfront di Levante è in pieno fermento. Si è tenuto un sopralluogo nei cantieri al Palasport per vedere come procedono i lavori della rassegna internazionale dedicata a fiori e piante, unica in Italia riconosciuta da AIPH, debutterà giovedì 24 aprile, promettendo un’edizione spettacolare tra innovazione, sostenibilità e paesaggi mozzafiato. Molti lavori riguardanti il design delle esposizioni sono in corso, ma si possono già vedere e intuire le magnificenze di questa edizione speciale di Euroflora che torna a casa sua.

Preparativi – In questi giorni centinaia di operatori stanno lavorando per dare forma ai 154 giardini immaginifici, con il supporto di oltre 500 giardinieri. I numeri sono imponenti: 2.500 metri cubi di sabbia, 18.000 mq di manto erboso, 14.000 metri di pavimentazione drenante e 80 tonnellate di legname. Tra i mezzi speciali impiegati, un telescopico da 120 quintali per il posizionamento di due palme americane alte 9 metri.

Spazi – L’evento si estende su 85.000 mq tra ambienti interni ed esterni, articolati in cinque aree principali: Piazzale Kennedy, Palasport, tensostruttura coperta, area marina e padiglione Jean Nouvel. Il percorso espositivo sarà lungo 4 km.

Partecipazioni – Euroflora ospiterà 16 comuni, 4 parchi naturali e 5 regioni italiane. Il giardino più grande sarà quello della Regione Liguria (1.800 mq), mentre quello più raccolto, firmato da Antonia Dufour, occuperà 18 mq. Spiccano anche presenze internazionali come Thailandia, Spagna, Bhutan e Monaco.

Eventi – Nei giorni della mostra sono previsti 150 eventi tra spettacoli, laboratori, convegni e concerti. I Rolli Days si svolgeranno nei week end, con l’apertura straordinaria di palazzi storici e chiese.

Sicurezza – La manifestazione sarà presidiata quotidianamente da 250 operatori dislocati in tutto il perimetro espositivo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.