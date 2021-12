Genova, primi controlli del Green Pass sui bus Amt: 400 verifiche ma nessuna multa

di Marco Innocenti

Il dg Pesci: "Informiamo e invitiamo chi non ha il certificato a non salire". In campo 12 verificatori Amt, 12 poliziotti e 12 pattuglie della polizia locale

