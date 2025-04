Lavori per ribaltamento a mare, l'8 maggio il primo confronto sui risarcimenti per i cittadini di Sestri Ponente

E' stato ufficialmente sottoscritto e condiviso il protocollo per avviare il confronto tra istituzioni e rappresentanze dei cittadini per quanto riguarda il risarcimento e gli indennizzi per i disagi patiti a causa dei lavori per il ribaltamento a mare, nel cantiere di Sestri Ponente

Il protocollo è stato definito ieri, giovedì 10 aprile, presso la Struttura Commissariale per la Ricostruzione di Genova, durante i lavori dello Steering Committee - Sestri Ponente promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Confronto - Il prossimo 8 maggio è la data della prima riunione operativa del Tavolo di lavoro, concordato tra la struttura commissariale per la Ricostruzione di Genova e le associazioni dei consumatori Assoutenti, Adoc, Adiconsum, Federconsumatori, i sindacati pensionati Spi Cgil, Uil Pensionati, Confedilizia e il Comitato Sestri e Dintorni, l'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, le imprese esecutrici, il Comune Di Genova e le altre istituzioni presenti al tavolo tra cui il Ministero dei Trasporti.

Reazioni - Le associazioni dei consumatori, Confedilizia, sindacati pensionati, e comitati dei residenti esprimono al termine di una discussione partecipata e complessa un giudizio positivo e dichiarano che “finalmente si apre una nuova pagina per i cittadini di Sestri coinvolti nei disagi. Mentre è sufficientemente chiaro il percorso per il risarcimento dei danni agli edifici e alle cose, si definiranno proprio al tavolo le regole per la richiesta indennitaria per i danni alla salute causati dal rumore”.

Rilievi - I legali delle associazioni lavoreranno ora per definire le modalità operative per verificare la consistenza dei danni alle abitazioni, "misurare" i disagi da rumore e la quantificazione dei risarcimenti e degli indennizzi, onde poter fornire un contributo costruttivo al tavolo convocato per l'8 maggio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.