Ultimo giorno di Euroflora 2025: oggi la premiazione dei vincitori dei 254 concorsi

Si chiude con un ricco programma di eventi la 13esima edizione di Euroflora, rassegna dedicata a piante e fiori nelle aree del Waterfront.

In aggiunta agli appuntamenti previsti, andrà in scena la premiazione dei vincitori dei 254 concorsi e la consegna degli attestati di partecipazione di Euroflora, alle ore 15 nell’Arena Leccio in piazzale Kennedy. Un ringraziamento per l’impegno che tutti hanno profuso con un unico obiettivo: traguardare il futuro del settore legandolo indissolubilmente ai temi della biodiversità, dell’architettura del paesaggio, della sostenibilità e della ricerca.

Dono - L’organizzazione di Euroflora è lieta di offrire le piante donate dagli espositori, un gesto di condivisione e cura per il nostro ambiente coerente con lo spirito della manifestazione. La distribuzione avverrà in ordine di priorità, al primo posto i Comuni liguri, al secondo i Municipi della Città di Genova, al terzo gli asili e le scuole Elementari, al quarto le scuole secondarie e gli istituti scolastici, al quinto gli ospedali e gli Istituti Sanitari in genere, al sesto gli enti e le Associazioni del terzo settore. Non è prevista la consegna di piantine a privati cittadini. Il regolamento è pubblicato sul sito di manifestazione: https://euroflora.genova.it/wp-content/uploads/2025/05/Regolamento-ritiro-piantine.pdf.

Il programma di oggi:

Ore 10:00-12:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 10:30-11:30 Arena Leccio: Il Roseto di Murta presenta il progetto “La via delle rose”

Ore 11:30-12:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment presenta Elettrika genere synth

Ore 11:30-14:30 Arena Tamerice: Collettiva Fioristi Liguri – Composizioni con e su struttura con con Francesco Bannini

Ore 12:00-13:00 Arena Leccio: Waterbound – Electric Folk (quartetto voce, violino, contrabbasso, chitarra)

Ore 14:00-16:00 Arena Roverella: Spettacolo di musica classica e sinfonica a cura del Comune di Zoagli

Ore 14:00-17:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 15:00-18:00 Arena Tamerice: Collettiva Fioristi Liguri – Dimostrazioni floreali

Ore 15:00-19:00 Arena Leccio: Premiazioni

Ore 15:30-16:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment presenta Elettrika genere synth pop

