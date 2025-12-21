Attualità

Sanremo, casinò: jackpot da 80mila euro all’Hold’em poker

di Redazione

19 sec

A settembre un altro pokerista si era aggiudicato 168.500 euro, guadagnandosi il tradizionale drappo nero con giglio bianco

Nuovo colpo fortunato al tavolo di Hold’em poker del Casinò di Sanremo: un giocatore del Nord Italia ha centrato una scala reale di cuori, vincendo un jackpot da 80mila euro. Al momento della vittoria ha esclamato: "Fatta!"


Il tavolo sembra portare fortuna: già a settembre un altro pokerista si era aggiudicato 168.500 euro, guadagnandosi il drappo nero con giglio bianco, simbolo della tradizione del Casinò.

