Genova, una marea di Babbi Natale invade il centro: successo per la nona Camminata solidale a favore del Gaslini

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento che mette insieme movimento, allegria e solidarietà. Domenica 21 dicembre Genova si è colorata di rosso con la nona edizione della Camminata dei Babbi Natale, iniziativa dedicata alla raccolta fondi a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini.

A testimoniare il successo dell’evento sono stati i numeri: lo scorso anno avevano partecipato 1.650 persone travestite da Babbo Natale e anche questa edizione ha confermato una grande adesione. Tra canti, balli e sorrisi, i partecipanti hanno sfilato per le vie del centro con un unico obiettivo: regalare un aiuto concreto ai bambini ricoverati, grazie alla collaborazione con la fondazione Gaslininsieme.

Ogni iscrizione ha contribuito con 5 euro devoluti al Dipartimento di Emato-Oncologia e Trapianto di Midollo Osseo dell’ospedale pediatrico genovese, trasformando una passeggiata festosa in un gesto di grande valore.

La partenza è avvenuta in tarda mattinata da piazza De Ferrari, punto di ritrovo della colorata folla natalizia, per poi proseguire lungo un percorso di circa tre chilometri nel cuore del centro storico. Una camminata non competitiva, pensata per tutti, che ha dimostrato ancora una volta come fare del bene possa essere anche un’occasione di festa condivisa.

