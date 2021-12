Genova, Bucci: "Capodanno in piazza potrebbe saltare, recupereremo gli eventi in primavera"

di Edoardo Cozza

Il sindaco orientato a seguire l'esempio di altre grandi città: "Rinunciamo alle feste, ci penseremo tra marzo e aprile. Vi sorprenderemo con le luminarie"

"Non c'è la decisione ufficiale, ma siamo orientati a seguire l'esempio di altre città e a non fare nessuna manifestazione pubblica": così il sindaco di Genova Marco Bucci annuncia l'ipotesi, sempre più probabile, che nel capoluogo ligure non si tengano eventi di piazza per festeggiare il Capodanno.

"Recupereremo tutto - afferma il primo cittadino - appena si potrà, perché gli investimenti sono già previsti e la città lo merita: non sono programmi annullati, ma soltanto rinviati. Non ci saranno, dunque, le tre feste di piazza, ma pensiamo a un 'trimarzo' o 'triaprile', una sorta di festa di primavera".

Per la città, comunque, l'aria di festa non mancherà: "Vi sorprenderemo, però, con le luci: vestiremo a festa Genova con le luminare, non solo in piazza De Ferrari, ma anche in un altro luogo che presto scoprirete: avremo illuminazioni diffuse nuove, moderne e su cui puntiamo molto"

Da cosà dipenderà la scelta ufficiale? Bucci sottolinea: "Dipenderà tutto dall'andamento dei contagi e dei ricoveri: se rimaniamo in zona bianca, magari confermiamo il tutto, ma nel giro di una settimana decideremo".