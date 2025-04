Feste di Pasqua, a Genova scatta il Piano Sicurezza della Polizia di Stato

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Se da una parta il flusso massiccio di turisti nel periodo delle festività pasquali è un fattore positivo per il commercio di Genova e della Liguria, dall'altra parte impone attenzione particolare per garantire l'ordine pubblico

Scatta dunque il piano di sicurezza della Polizia di Stato disposto dal questore di Genova Silvia Burdese, che prevede l’intensificazione delle misure a tutela dei luoghi di culto, dei luoghi di alta frequentazione di persone e altri punti di interesse turistico.

Presidio mobile - Per quanto riguarda la Polizia di Stato, il piano prevede il massimo impiego di personale delle diverse articolazioni della Questura, a partire dalle Volanti e dei servizi investigativi della Squadra Mobile. Rafforzate le pattuglie appiedate, con focus sulle zone cittadine dello shopping e sul centro storico, dove verranno dispiegate anche le pattuglie moto-montate degli uffici preposti, utili per raggiungere velocemente ad esempio i caruggi. I servizi di vigilanza verranno potenziati in occasione di cerimonie religiose particolarmente partecipate e nelle zone a maggior vocazione turistica.

Controlli su strada - Sul fronte della sicurezza stradale, sarà garantita la massima presenza sulle principali arterie stradali ed autostradali interessate dal traffico pasquale lungo tutta la provincia. Le pattuglie della Polizia Stradale presteranno particolare attenzione alla verifica della soglia di alcool o dell’abuso di sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti, così come all'utilizzo del cellulare alla guida

Nelle stazioni ferroviarie - Nelle ferrovie, incrementati i servizi volti a prevenire furti e raggiri nei luoghi più affollati, con pattuglie in stazione e a bordo treno e con pattugliamenti misti con Militari dell’Esercito.

Porti e dogane - La Polizia di Frontiera ha potenziato il presidio ed i controlli presso gli scali marittimi e aerei del Capoluogo, interessati da un flusso straordinario di passeggeri in arrivo anche dalle navi da crociera.

Rischi digitali - La Polizia Cibernetica, assicurerà il monitoraggio costante della rete e ogni utile supporto in caso di truffe e frodi on line ed attacchi hacker.

Come contribuire - Ogni segnalazione alle forze dell'ordine da parte dei cittadini verrà presa in considerazione: nel caso di rumori anomali o persone sospette nei condomini si puo' chiamare il 112 per un richiedere un controllo

In strada, sul treno, nei negozi, sulle spiagge, meglio non perdere mai di vista i propri effetti personali. Molto efficaci le segnalazioni tramite l’App Youpol, anche per episodi di violenza di genere che, nei periodi delle festività, si rivelano particolarmente sensibili.

