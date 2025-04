Sarzana, scontro su viale XXV Aprile, muore un motociclista di 59 anni

Nuova tragedia sulle strade della Liguria: un motociclista di 59 anni, residente a Carrara, è morto oggi pomeriggio a Sarzana dopo uno scontro con un’auto avvenuto in viale XXV Aprile, nei pressi del ristorante La Locanda dell’Angelo. Vani i soccorsi: l’uomo è spirato poco dopo il trasporto in ospedale.

Impatto violento – L’incidente è avvenuto intorno alle 13.15, per cause ancora in fase di accertamento. Il motociclista stava percorrendo viale XXV Aprile quando si è scontrato con una vettura. L’impatto è stato molto violento: secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo è andato in arresto cardiaco già nei primi minuti.

Soccorsi – Sul posto sono intervenute le squadre della Croce Rossa di Ameglia e l’automedica Delta 2 del 118. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime. Dopo una prima rianimazione sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Nuovo Ospedale Apuano di Massa, dove è stato dichiarato il decesso poco dopo l’arrivo.

Indagini – I carabinieri di Sarzana hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e stanno lavorando per chiarire la dinamica dello scontro. Ancora da accertare la posizione e la velocità dei due mezzi coinvolti.

Contesto – Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore per un motociclista in Liguria: nella tarda mattinata, un 22enne ha perso la vita in un altro tragico schianto sull’A12 tra Albiano e Brugnato. Più tardi un secondo incidente, sempre in A12 all'altezza di Framura: maxi tamponamento tra quattro macchine con sei feriti di cui tre gravi, tra loro un bambino che non sarebbe in pericolo di vita. (Leggi QUI)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.