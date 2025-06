Skymetro, controrisposta di Salis al Ministero: "Stupiti dalla reazione, proroga già chiesta da giunta precedente"

Terza puntata quotidiana della querelle skymetro: dopo l'annuncio da parte della sindaca di Genova Silvia Salis della richiesta di proroga di un anno al Ministero delle Infrastrutture per l'assegnazione dei lavori (leggi QUI) e la risposta del Ministero stesso, da cui è stato dichiarato di "mai espresso disponibilità a concedere ulteriori proroghe" e che "il progetto deve essere appaltato entro il prossimo 31 dicembre" (leggi QUI), è arrivata la contro-contro risposta della sindaca. Silvia Salis si è dichiarata " sorpresa della nota del Mit" e rivendica come a fronte della richiesta di proroga "avanzata dalla Giunta Piciocchi in data 16 maggio 2025, al fine di rinviare il termine di aggiudicazione ai lavori a giugno 2026" il Ministero "non abbia diffuso alcuna nota sulla richiesta ricevuta dalla Giunta comunale di centrodestra, ma si sia premurato di rispondere con tempestività non a una richiesta del Comune di Genova, ma a mie dichiarazioni rilasciate a margine di un evento cittadino". La sindaca ha poi rinnovato le preoccupazioni sull'eventualità di riuscire ad "aggiudicare i lavori del progetto skymetro entro il 31 dicembre 2025", ritenuta impossibile dai tecnici del Comune "alla luce delle rilevanti prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici".

La risposta di Silvia Salis - "Sono sorpresa della nota del MIT, anche perché la richiesta di proroga di sei mesi del finanziamento per lo skymetro è stata avanzata dalla Giunta Piciocchi in data 16 maggio 2025, al fine di rinviare il termine di aggiudicazione ai lavori a giugno 2026. Stupisce che il Ministero non abbia diffuso alcuna nota sulla richiesta ricevuta dalla Giunta comunale di centrodestra, ma si sia premurato di rispondere con tempestività non a una richiesta del Comune di Genova, ma a mie dichiarazioni rilasciate a margine di un evento cittadino. La necessità di ottenere una proroga del finanziamento di sei mesi o un anno era già nota alla precedente amministrazione. Allo stesso modo è del tutto evidente ai tecnici del Comune che non c'è alcuna possibilità di aggiudicare i lavori del progetto skymetro entro il 31 dicembre 2025, alla luce delle rilevanti prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ci impegneremo a risolvere la questione nel confronto istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture per non perdere i finanziamenti e dotare la Val Bisagno di un sistema di trasporto rapido ed efficiente, ma non accettiamo lezioni da chi in tre anni non è riuscito ad arrivare ad un progetto cantierabile".

