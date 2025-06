Skymetro, il Ministero replica alla sindaca Salis: "Nessuna proroga possibile"

Solo questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis voleva chiedere una proroga di un anno per il progetto dello skymetro (LEGGI QUI) ma il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già chiuso la porta. Con una nota il Mit ha spiegato che “in riferimento alle dichiarazioni rilasciate oggi dalla sindaca di Genova Silvia Salis in merito al progetto SkyMetro, si ritiene doveroso precisare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha mai espresso disponibilità a concedere ulteriori proroghe: il progetto deve essere appaltato entro il prossimo 31 dicembre. La risposta fornita ieri nel corso del question time in Commissione trasporti alla Camera è stata chiara: l’iter autorizzativo è definito, le scadenze sono fissate, e non esiste l’ipotesi di una proroga ulteriore. Ogni altra interpretazione è destituita di fondamento e rischia di generare confusione. Eventuali ritardi, rispetto agli iter autorizzativi concordati col Comune di Genova, rischiano di portare a un definanziamento anticipato al fine di poter utilizzare le risorse in altre città. Il Mit confida, quindi, in un chiarimento a breve per capire se il Comune è ancora interessato all’opera. Nel qual caso, chiediamo che si esprima con urgenza per poter utilizzare al meglio le risorse”.

Cosa succederà - I tentativi del Comune di rinviare la scadenza della consegna dei lavori per rifare il progetto ed evitare di realizzare un'opera mal digerita dalla cittadinanza e l'abbattimento dell'istituto scolastico Firpo sembrano essere quasi definitivamente naufragati. Ad oggi la scadenza è fissata al 31 dicembre e il Ministero non sembra risposto a concedere rinvii: a bloccare l'opera potrebbe essere un voto contrario della maggioranza ai prossimi passaggi in Consiglio Comunale, che dovrebbero riguardare gli espropri legati all'opera: lo scontro frontale tra il Comune guidato dalla neo sindaca Salis e il Ministero di Matteo Salvini sembra ormai inevitabile.

