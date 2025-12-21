Genova, sicurezza, operazioni ad alto impatto, Traverso (Siap): "Necessario coordinamento per ottenere risultati costanti"

La Polizia di Stato ha recentemente condotto operazioni di sicurezza ad alto impatto, anche a Genova, per contrastare degrado urbano e spaccio di droga. Interventi utili e necessari, ma secondo Roberto Traverso del SIAP "restano inevitabilmente interventi estemporanei" senza continuità e coordinamento.





Traverso sottolinea che la carenza di personale e la mancanza di una strategia condivisa penalizzano i cittadini e le Forze dell’Ordine: "Senza un vero coordinamento, il degrado urbano, l’abbandono sociale e lo spaccio continuano a colpire interi quartieri, perché manca una strategia condivisa e continua che vada oltre l’intervento spot.".





Il sindacalista propone un’integrazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia dello Stato, per liberare risorse e garantire una presenza costante nei quartieri, evitando che gli agenti siano distolti dalle loro attività principali.





Traverso annuncia inoltre: "A breve il SIAP metterà in campo una iniziativa sindacale forte, strutturata e pubblica sulla sicurezza urbana, per rafforzare il coordinamento, migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini".





Il messaggio del SIAP è chiaro: la sicurezza urbana non si costruisce con interventi sporadici, ma con "scelte organizzative serie, coraggiose e durature".

