CasaPound alla Foce, assessore municipale Rinaldi: "Situazione insostenibile, cittadini esasperati, autorità trovino soluzione accettabile per tutti"

Le ricorrenti manifestazioni antifasciste contro la presenza di CasaPound in un locale nei pressi di piazza Alimonda continuano a creare tensioni e disagi nel quartiere, esasperando i residenti. L’area è considerata altamente simbolica dagli ambienti antagonisti per la tragica morte di Carlo Giuliani, avvenuta durante il G8 di Genova del 2001, e per questo è spesso teatro di proteste e presidi. Una situazione che, con il ripetersi degli eventi, sta diventando sempre più difficile da gestire sul piano dell’ordine pubblico e della vivibilità quotidiana. A interpretare il malcontento dei cittadini è l’assessore municipale Luca Rinaldi, che ai microfoni di Telenord parla di una «situazione insostenibile», con «residenti esasperati» dai continui disagi. Rinaldi auspica un intervento delle autorità competenti affinché si arrivi a una soluzione condivisa e accettabile per tutte le parti coinvolte, capace di garantire sicurezza, rispetto della memoria storica del luogo e tutela della qualità della vita per chi vive nel quartiere.

