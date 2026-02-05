Referendum giustizia, Beverini (Comitato per il 'sì'): "Riforma non penalizza i magistrati, ma riequilibra il sistema a favore dei cittadini"

Giovanni Beverini, avvocato, responsabile giustizia di Forza Italia per Genova e presidente del Comitato territoriale per il sì, dice a Telenord: "La riforma non penalizza i magistrati, ma riequilibra il sistema a favore dei cittadini". Nel mezzo dell’intensa campagna referendaria in vista del voto popolare sulla riforma costituzionale che introduce, tra l’altro, la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, crescono le voci di chi sostiene la necessità di confermare il nuovo assetto. Secondo Beverini, "l’obiettivo principale non è colpire i magistrati né indebolire l’ordine giudiziario, ma piuttosto rendere il sistema più equilibrato e trasparente per i cittadini. La riforma, già approvata dal Parlamento ma ora sottoposta a referendum confermativo per la mancanza della maggioranza qualificata, punta a separare nettamente le carriere di pubblici ministeri e giudici e a istituire nuove strutture come una Corte disciplinare autonoma, con l’idea di rafforzare l’imparzialità e aumentare la credibilità del sistema giudiziario agli occhi dell’opinione pubblica".

"Questi cambiamenti - conclude - non penalizzano i singoli professionisti della magistratura, che continueranno a svolgere i propri compiti, ma sono pensati per riequilibrare poteri e responsabilità nell’interesse dei cittadini e della giustizia stessa".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.