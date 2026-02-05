Genova, centro storico: carenza di parcheggi e vivibilità, l'assessore municipale Visentin: "Situazione insostenibile, faremo tavolo tecnico"

Genova, centro storico: il tema della carenza di parcheggi e della vivibilità torna al centro del dibattito pubblico. Una questione complessa che incide sulla quotidianità dei residenti e sulle attività commerciali, soprattutto nelle aree a maggiore afflusso. A fare il punto per Telenord è l’assessore municipale Andrea Visentin, che illustra criticità e possibili soluzioni messe in campo dall’amministrazione. Al centro del confronto resta l’annoso equilibrio tra movida e sicurezza: da un lato la necessità di valorizzare la vita notturna come elemento di attrattività e socialità, dall’altro l’esigenza di garantire decoro urbano, tutela dei residenti e controllo del territorio. Una sfida comune a molte città, con cui anche Genova continua a misurarsi.

