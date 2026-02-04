Rapallo, sindaco Ricci: "Nessuna compattezza sulla mia sfiducia"

Con una nota stampa, il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci ha voluto far chiarezza sulla scomoda posizione che ricopre in questo momento a seguito della richiesta di sfiducia che verrà votata nel prossimo Consiglio Comunale.

"Ritengo doveroso intervenire per fare chiarezza, perché in queste ore sta circolando un video che racconta la vicenda di oggi in modo strumentale e con informazioni errate.

Questa mattina è stata protocollata la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere una mozione di sfiducia nei miei confronti.

È un atto politico legittimo, e come tale va trattato: con trasparenza e rispetto della verità. Partiamo dai numeri, perché anche su questo si sta facendo confusione ad arte.

Le firme sono otto, non nove, come qualcuno sta raccontando in giro per creare un clima che non corrisponde alla realtà.

E chi ha firmato?

Le firme sono dei tre consiglieri di Forza Italia e di alcuni consiglieri di opposizione.

Altro che “tutti i partiti uniti”: questa è una narrazione falsa.

Non c’è alcuna compattezza generale, c’è una parte politica che ha fatto una scelta precisa, e se ne assumerà la responsabilità.

Un altro punto fondamentale, che voglio ribadire con forza: Rapallo non è commissariata.

L’attività amministrativa va avanti regolarmente.

Mercoledì si è svolta la seduta di giunta, durante la quale sono state approvate pratiche importanti per la città. Questo è un dato di fatto, non un’opinione.

Io continuerò a fare quello per cui sono stato eletta: amministrare Rapallo con serietà, responsabilità e trasparenza, senza farmi distrarre da ricostruzioni fantasiose o da giochi politici fatti lontano dai problemi reali dei cittadini. E chiudo con una riflessione che dice tutto: c’è chi gioca a fare incontri segreti, e c’è chi vuole amministrare con serietà e trasparenza. Rapallo merita questo!

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.