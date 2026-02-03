Bucci: "Tutti i progetti per Genova vengono eliminati. Il Comune doveva fare il suo lavoro"

"Sono veramente preoccupato. Perché tutti i progetti di Genova vengono eliminati. E' una decisione del Comune, non del Mit. Perché il Comune aveva un progetto per una certa cifra. Che io avevo visto, avevo approvato e che va bene. Poi se loro da questa cifra vogliono passare a un'altra cifra... Colpa dei progettisti? coi progettisti ci si mette d'accordo. Il quadro economico si fa così. Io l'ho fatto centomila volte. Il Comune doveva fare il suo lavoro". Lo ha detto il governatore Marco Bucci al termine del consiglio regionale odierno commentando la decisione del Comune di Genova di rinunciare, per i costi aumentati da 29 milioni a 44 milioni di euro, al tapis roulant che avrebbe collegato l'aeroporto con la stazione degli Erzelli.

"Poi non ho i dettagli per cui non critico nessuno. Dico soltanto che quando si fa un progetto per una certa cifra poi bisogna farlo. So solo che quando c'eravamo noi era 29, e secondo me bisogna andare avanti con 29 - ha concluso -. A meno che non ci sia un discorso di materie prime. Allora le materie prime possono essere assolutamente negoziate con il ministero. E' così che si lavora".

