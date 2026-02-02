Quattro assi Bassa Valbisagno. Il centrodestra chiede commissione consiliare ad hoc

A seguito delle recenti notizie apprese a mezzo stampa in merito al progetto dei cosiddetti “Quattro Assi”, nelle quali viene riportata anche l’ipotesi di Piazza Martinez come possibile capolinea, i consiglieri di opposizione hanno formalmente richiesto la convocazione urgente di una Commissione consiliare dedicata al tema.

La richiesta nasce appunto dalla constatazione della totale mancanza di un adeguato coinvolgimento del territorio e dei consiglieri municipali, in particolare per quanto riguarda l’area del Municipio Bassa Valbisagno, direttamente interessata dalle ipotesi progettuali emerse.

L’obiettivo della Commissione è quello di consentire un approfondimento puntuale del progetto, delle sue ricadute sul territorio e delle eventuali criticità, garantendo un confronto trasparente e istituzionale. Per questo è stata richiesta anche la presenza dell’assessore comunale competente, affinché vengano fornite informazioni complete e aggiornate.

I consiglieri sottolineano l’importanza di un percorso condiviso e partecipato, che tenga conto delle esigenze dei cittadini e del ruolo dei Municipi, concetto quest’ultimo sempre invocato in campagna elettorale, ma rimasto solo sulla carta.

Lo dicono in una nota i Capigruppo di Lega, Vince Genova, Fratelli D’Italia, Noi Moderati-Orgoglio Genova, Forza Italia, del Municipio Bassa Valbisagno.

