Genova: al via il primo bilancio di sostenibilità per rendicontare i risultati concreti

Il Comune di Genova ha avviato la redazione del suo primo bilancio di sostenibilità, uno strumento volontario di rendicontazione non finanziaria pensato per misurare e comunicare risultati e impegni dell’ente nelle aree ambientale, sociale e di governance. La pubblicazione del documento è prevista per la primavera 2026. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il percorso è stato presentato nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi durante un incontro con le società partecipate del Comune. "Con questo bilancio – ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile – Genova compie un salto di qualità metodologico nella rendicontazione pubblica".

Secondo l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, il bilancio di sostenibilità "consentirà di mettere a sistema le azioni già avviate su clima, energia e sostenibilità sociale, offrendo una visione organica dell’evoluzione della città e coinvolgendo la comunità in una sfida collettiva".

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche i tecnici dell’ufficio Sustainability & Resilience del Comune e di Teha Group, partner del progetto, che hanno illustrato il quadro nazionale e internazionale della sostenibilità. Presenti all’incontro anche gli assessori Rita Bruzzone ed Emilio Robotti.

