Bassa Valbisagno: Bini a TN: "Un corso di educazione stradale per sensibilizzare gli studenti"

Un progetto di educazione stradale rivolto ai più giovani, maggiore sicurezza davanti alle scuole e attenzione costante al tema del rischio idrogeologico. In esclusiva a Telenord, Marzio Bini, consigliere municipale del III Municipio Bassa Valbisagno, fa il punto sulle iniziative approvate e su quelle in corso sul territorio.

"È stato approvato un corso di educazione stradale promosso dal Municipio in collaborazione con la Polizia Locale — spiega Bini — che sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado". Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in forma teorica e in orario scolastico, anche se non si esclude qualche attività pratica: "Potrebbe esserci spazio anche per alcune uscite sul territorio". L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: "Vogliamo sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale, fornendo tutte le indicazioni e i suggerimenti necessari affinché crescano con questa cultura e con questa attenzione".

Accanto al percorso formativo, il Municipio punta a rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili. "Introdurremo presidi presso le strisce pedonali in prossimità degli istituti scolastici — annuncia il consigliere —. La Polizia Locale si occuperà inizialmente di due siti, mentre gli altri saranno affidati ai volontari, i cosiddetti nonni vigili".

Sul fronte della sicurezza urbana, sono in corso valutazioni tecniche mirate. "Attendiamo la mappatura delle strisce pedonali — aggiunge Bini — per poi procedere a implementare l’illuminazione in quelle maggiormente a rischio".

Resta infine alta l’attenzione sul Rio Rovare, soprattutto in vista di eventuali condizioni meteo avverse. "È una situazione da monitorare, con l’auspicio che non sopraggiungano piogge intense", sottolinea il consigliere, ricordando come "nel corso della scorsa amministrazione fosse in programma l’allaccio con il Rio Fereggiano". Un tema tornato d’attualità anche alla luce della ripresa dei lavori: "Da qualche mese sono ripresi gli interventi sullo scolmatore del Rio Rovare. Speriamo che i tempi del cronoprogramma, (due anni, ndr) vengano rispettati".

