Genova: martedì l'Inno di Mameli aprirà la seduta del consiglio comunale, nel 165° anniversario dell'Unità d'Italia

In occasione del 165° anniversario dell’Unità d’Italia, la seduta di martedì del Consiglio comunale di Genova si aprirà con un momento solenne dedicato ai simboli dell’identità nazionale. Su proposta del gruppo consiliare della Lega, infatti, i lavori dell’assemblea inizieranno con l’esecuzione dell’Inno di Mameli nell’Aula Rossa di Palazzo Tursi.

L’esecuzione musicale sarà affidata alla Filarmonica Sestrese, storica realtà musicale cittadina profondamente legata alla tradizione patriottica italiana.

“Ringraziamo il Presidente del Consiglio comunale – dichiarano i consiglieri comunali Francesca Bordilli e Alessio Bevilacqua – per aver accolto la nostra richiesta. Ricordare la lotta per l’indipendenza e il sacrificio di quanti hanno combattuto per la libertà rappresenta un dovere istituzionale, oltre che un motivo di memoria e di orgoglio per l’appartenenza a una Nazione ricca di storia e di cultura come la nostra”.

Il gruppo consiliare sottolinea inoltre il legame storico tra Genova e l’inno nazionale. Fu infatti proprio sotto la giunta guidata dal sindaco Marco Bucci che, nel 2024, il Comune approvò la delibera con cui è stato conferito ufficialmente alla città il titolo di “Città dell’Inno Nazionale”.

“Vogliamo celebrare l’Italia partendo proprio dalle sue radici genovesi – proseguono i consiglieri –. Le note della Filarmonica Sestrese, che il 10 dicembre 1847 eseguì per la prima volta in assoluto il Il Canto degli Italiani, daranno voce ancora una volta al sentimento di un intero popolo”.

Secondo i rappresentanti della Lega, l’iniziativa vuole essere anche un momento di riflessione e memoria: “Un’occasione per onorare la memoria dei Padri della Patria – concludono – e riaffermare l’identità di una città che è stata protagonista di alcuni dei momenti più preziosi della nostra storia”. ??

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