Genova digitalizza le ZTL: 180 varchi intelligenti per una mobilità più efficiente e sostenibile

Rivoluzione tecnologica per la mobilità urbana di Genova. La Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Mobilità Emilio Robotti, ha approvato una delibera per l'ammodernamento del sistema di controllo delle Zone a traffico limitato (Ztl). Il provvedimento dà il via libera alla sostituzione integrale dei vecchi varchi elettronici, installati nel 2008, con apparati video di ultima generazione capaci di integrarsi nel sistema Intelligent urban mobility (Ium). L'operazione non si limita al semplice rinnovo dell'hardware ma prevede anche l'estensione del monitoraggio. Per la prima volta, infatti, verranno presidiate elettronicamente anche le vie d'uscita dalle Ztl. Questa misura mira a contrastare i comportamenti irregolari legati al superamento dei tempi di permanenza autorizzati o alla circolazione impropria tra i diversi settori delle zone limitate.

Il progetto si inserisce nella cornice del piano Smart Genova e sfrutta i fondi dell'Accordo di Ristoro per la digitalizzazione della logistica e della mobilità cittadina. Il nuovo sistema complessivo conterà circa 180 punti di rilevamento basati sulla lettura ottica della targa. Oltre alla funzione sanzionatoria, serviranno a raccogliere dati anonimizzati sui flussi di traffico, permettendo all'amministrazione di pianificare strategie urbanistiche. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire a Genova Parcheggi di avviare tempestivamente l'adeguamento dei software e la posa dei nuovi apparati.

"Dotiamo Genova di un'infrastruttura digitale integrata indispensabile per la città del futuro. Monitorare le uscite, oltre agli ingressi, è un passaggio tecnico - commenta Robotti - necessario per garantire equità tra gli utenti e coerenza con le autorizzazioni rilasciate".

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