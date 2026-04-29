Scontro nel municipio centro ovest: Pd, Linea Condivisa e Lista Salis escono dall'aula

Si è acceso uno scontro politico nel Municipio Centro Ovest di Genova durante l’ultimo Consiglio, culminato con l’abbandono dell’aula da parte di alcuni consiglieri di maggioranza. I rappresentanti di Partito Democratico, Lista Salis e Linea Condivisa hanno lasciato la seduta in polemica con la gestione del presidente Michele Colnaghi.

Alla base della frattura vi è il metodo adottato nella discussione sulla riqualificazione dell’area di San Benigno, dove opera l’associazione Music for Peace. I consiglieri contestano in particolare la mancata ammissione di alcuni emendamenti, che avrebbero ampliato il progetto includendo anche altre realtà del territorio. In una nota congiunta parlano di una situazione politica ormai insostenibile e chiedono un deciso cambio di passo.

Nonostante lo scontro, gli stessi consiglieri ribadiscono l’importanza di portare avanti la rigenerazione urbana dell’area, sottolineando il valore sociale, cooperativo e umanitario di Music for Peace, considerata una realtà di rilievo anche a livello internazionale. Proprio per questo, dichiarano di non comprendere le ragioni del rifiuto delle loro proposte.

A difesa del presidente Colnaghi è intervenuto il segretario del PD genovese, Francesco Tognoni, che ha confermato il pieno sostegno del partito all’amministrazione municipale. Tognoni ha invitato a proseguire il percorso con serietà e concretezza, evitando strumentalizzazioni, e ha sottolineato come il confronto interno sia legittimo, ma uscire dal perimetro della maggioranza rappresenti una scelta politica in contrasto con la linea del partito.

Dall’opposizione, invece, arriva un attacco frontale. Davide Rossi, capogruppo della Lega, parla di una crisi ormai evidente e chiede le dimissioni immediate del presidente, accusandolo di non essere in grado di mantenere coesa la maggioranza e di garantire una guida stabile al Municipio.

Nel dibattito è intervenuta anche Music for Peace, presente in aula durante la seduta. L’associazione ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto negli anni, evidenziando l’ascolto costante e la disponibilità dimostrata dal presidente Colnaghi verso il territorio. Nel suo messaggio, sottolinea come la coalizione abbia ricevuto un mandato elettorale chiaro, che deve essere portato avanti con responsabilità e continuità, al di là delle tensioni politiche.

Pur prendendo atto delle divisioni emerse, l’associazione ribadisce l’intenzione di proseguire il proprio impegno sul campo, mantenendo al centro azioni concrete a favore della comunità.

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