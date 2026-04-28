Carlo Felice, Regione stanzia un milione per sostenere il teatro. Bucci: "Richiesta del Comune"

Approvato in Consiglio regionale il disegno di legge sul sostegno alla Fondazione Carlo Felice che porterà nelle casse della Fondazione la cifra di un milione quale "contributo integrativo a sostegno del programma delle attività svolte nel corso del 2025, incluso il Festival internazionale del balletto di Nervi". Il disegno di legge è stato approvato con 17 voti a favore, la maggioranza, e 10 astenuti per l'opposizione.



Il ddl era stato presentato la scorsa seduta ma la discussione, per l'ostruzionismo delle opposizioni, non si era conclusa per tempo ed è proseguita nella seduta di questa mattina. Non è stato invece approvato un emendamento presentato dal capogruppo del Pd Armando Sanna col quale veniva chiesto di eliminare la dicitura "incluso il Festival internazionale del balletto di Nervi".



"Questa cifra è il frutto di una richiesta ufficiale nei confronti di Regione Liguria proprio per i balletti di Nervi. Quando ho preso parte all'assemblea della Fondazione - ha spiegato il presidente Marco Bucci - è emerso un disavanzo di circa 2,4 milioni che dipendevano dalle spese fatte e in queste spese erano compresi anche i balletti di Nervi. Dunque questo milione serve anche per recuperare i 500 mila euro richiesti dal Comune di Genova ed evidenziati come mancanti in quanto promessi e poi non dati. Gli altri 500 mila servono per dare la possibilità di coprire alcune spese non previste".



Per Bucci "è nostro dovere fare queste cose e aggiungo che lo faccio ma la richiesta viene dal Comune di Genova ed è stata formalizzata con una lettera". Il governatore ha spiegato le ragioni del no all'emendamento presentato dall'opposizione: "non scriverlo sarebbe non rispettare la richiesta del Comune di Genova e noi invece lo vogliamo rispettare".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.