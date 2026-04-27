Genova, Salis e Paita al convegno “Fuori dalle emergenze”: il dissesto idrogeologico torna al centro del dibattito pubblico

Genova torna a parlare di dissesto idrogeologico e di prevenzione grazie alla presentazione del libro Fuori dalle emergenze di Mauro Grassi ed Erasmo D’Angelis, svoltasi nel capoluogo ligure. L’incontro, dedicato al tema della sicurezza del territorio e alla missione “Italia Sicura” voluta da Matteo Renzi, ha visto tra i protagonisti la sindaca Silvia Salis e la capogruppo di Italia Viva al Senato Raffaella Paita.

La sindaca Salis ha ribadito con decisione l’importanza della pianificazione e del lavoro preventivo per fronteggiare il rischio idrogeologico, sottolineando come Genova stia puntando su strumenti hi-tech e cooperazione istituzionale:

“La prevenzione è la parola chiave. Ho voluto incontrare il capo della Protezione civile, con cui abbiamo avviato un tavolo qui in prefettura proprio sulla prevenzione, sullo studio del territorio e sulla pianificazione degli interventi. Intervenire solo durante l’emergenza è un errore grave e dannoso per il territorio: dobbiamo anticipare le criticità e prenderci la responsabilità di agire prima.”

La prima cittadina ha poi ricordato le nuove tecniche introdotte con il supporto della Protezione civile, come la mappatura satellitare dei movimenti del terreno per monitorare frane e spostamenti, indicando anche la necessità di una strategia integrata che guardi tanto “a monte” quanto “a mare”, vista la particolare esposizione di Genova.

Paita: “Ripristinare Italia Sicura, serve una struttura nazionale per finanziare i progetti”

Dal canto suo, Raffaella Paita ha sottolineato l’importanza del lavoro compiuto negli anni passati grazie a Italia Sicura, la struttura tecnica della Presidenza del Consiglio nata durante il governo Renzi e oggi non più operativa:

“Questo territorio ha sofferto molto. Le opere sul Bisagno, che oggi si stanno completando, sono state finanziate grazie a Italia Sicura. Oggi vogliamo dire che bisogna andare avanti, continuare a mettere in sicurezza il territorio con interventi concreti come scolmatori e argini, perché il cambiamento climatico è una minaccia seria, soprattutto per una città fragile come Genova.”

Paita ha rimarcato la necessità di ripristinare la struttura di missione Italia Sicura “nell’interesse dei Liguri e degli italiani”, spiegando che “serve una cabina di regia nazionale che sappia finanziare i buoni progetti locali”. E ha aggiunto:

“Con lo scolmatore del Bisagno arriveremo a un livello di sicurezza quasi totale, ma non bisogna fermarsi. Servono nuove risorse e un governo che guardi con attenzione a questo territorio, cosa che purtroppo negli ultimi anni non è accaduta.”

Un passaggio, il suo, che unisce il riconoscimento del lavoro della sindaca Salis (“sta facendo cose buone”) alla critica verso l’esecutivo Meloni, accusato di aver trascurato la prevenzione e il sostegno ai Comuni.

Presenze politiche che sorprendono: Bozzano e Boitano all’incontro

A margine dell’evento, la presenza dei consiglieri regionali Alessandro Bozzano e Giovanni Boitano, entrambi di Noi Moderati e membri della maggioranza che sostiene il presidente regionale Marco Bucci, ha suscitato curiosità negli ambienti politici.

Un gesto interpretato da molti come un segnale di distensione, soprattutto dopo le tensioni interne avute qualche mese fa, dovute al recente rimpasto voluto da Bucci, che aveva generato non poche frizioni all’interno della coalizione di centrodestra.

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