Amt, incontro Bucci-Terrile con Corte Conti per ipotesi su piano: 40 milioni per Genova e fino a 3,3 milioni per TPL

Incontro questa mattina tra Regione Liguria, Comune di Genova e magistrati della Corte dei Conti sul futuro di AMT. Il presidente Marco Bucci, insieme al vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, ha spiegato che il confronto è servito a raccogliere suggerimenti sulla bozza di legge regionale legata al piano di risanamento dell’azienda di trasporto pubblico.

Bucci ha precisato che non è stata richiesta alcuna approvazione formale del testo, sottolineando come ciò non rientri nelle competenze dell’organo contabile. Il piano prevede un finanziamento da 40 milioni di euro destinato agli investimenti, che sarà erogato al Comune di Genova.

A questo si aggiunge un intervento straordinario per migliorare l’efficienza del servizio e riorganizzare il trasporto pubblico locale su gomma: la Giunta regionale metterà a disposizione contributi in conto esercizio fino a un massimo complessivo di 3,3 milioni di euro, destinati alla Città metropolitana di Genova e alle Province di Imperia, La Spezia e Savona.

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