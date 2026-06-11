Dipendenze, Nicolò a Salis: “Regione già impegnata con 15 milioni. No allo scaricabarile”

La Regione Liguria respinge le critiche sull’azione in materia di tossicodipendenze, rivendicando l’impegno economico e istituzionale già messo in campo. A rispondere alle dichiarazioni della sindaca Silvia Salis è stato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, che ha chiarito la posizione dell’ente.

“La Regione non sta facendo abbastanza? Abbiamo stanziato 15 milioni di euro proprio per le dipendenze”, ha affermato Nicolò, sottolineando anche il ruolo della Liguria nel coordinamento nazionale sul tema, in qualità di referente del tavolo interregionale.

L’assessore ha richiamato inoltre l’ultima riunione svolta in Prefettura sull’emergenza sicurezza e dipendenze, definendo il tema “prettamente comunale” sul piano delle competenze operative, pur nella necessità di una collaborazione tra istituzioni.

Sul fronte sanitario, Nicolò ha spiegato che la Regione ha già dato disponibilità a supportare il sistema di accoglienza con posti dedicati nelle strutture. “La Regione sta facendo la sua parte”, ha aggiunto, respingendo l’ipotesi di inerzia.

Infine, una precisazione sul piano politico: “Non c’è alcun motivo per fare scaricabarile. Quando non si riescono ad affrontare come si dovrebbe alcune questioni, non siamo noi a tirarci indietro, ma non vogliamo nemmeno essere indicati come responsabili di problemi che, tecnicamente, sono di competenza comunale”.

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