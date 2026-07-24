Cani delle forze dell'ordine, proposta di legge della Pucciarelli per riconoscimenti ufficiali al merito

Un'onorificenza ufficiale per riconoscere il servizio svolto dai cani impiegati nelle forze dell'ordine e nei corpi di soccorso. È la proposta presentata dalla senatrice spezzina Stefania Pucciarelli, che punta a istituire una decorazione al valore destinata agli animali che, con il loro lavoro, contribuiscono ogni giorno alla sicurezza e alla tutela dei cittadini.

L'iniziativa prende spunto dalla vicenda di Elik, il cane antidroga della Guardia di Finanza della Spezia, scomparso poche settimane dopo aver concluso una carriera durata nove anni. Il pastore tedesco, che aveva appena raggiunto il meritato pensionamento, avrebbe dovuto trascorrere il resto della sua vita insieme al suo storico conduttore, l'appuntato scelto Luca Rigano, ma è morto all'età di 11 anni prima di poter vivere questa nuova fase.

La senatrice, presidente della Commissione straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani, aveva incontrato personalmente Elik in occasione del suo pensionamento. Un momento che oggi assume un significato ancora più profondo.

Oltre a esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Elik, Pucciarelli ha inviato una lettera al Comando generale della Guardia di Finanza per valorizzare la storia del cane e del suo conduttore. Parallelamente ha avviato l'iter della proposta di legge, con l'obiettivo di creare un riconoscimento istituzionale destinato ai cani che, al termine della loro carriera, abbiano dato prova di particolare dedizione e coraggio al servizio dello Stato. Un modo per rendere omaggio a un contributo spesso silenzioso, ma determinante, alla sicurezza e al soccorso pubblico.

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