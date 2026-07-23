Forza Italia Genova, Giovanni Beverini si dimette dagli incarichi nel partito
di R.P.
L'ex segretario provinciale ha comunque espresso la "più autentica stima" nei confronti della dirigenza e, in particolare, del segretario regionale Carlo Bagnasco
Giovanni Beverini ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi di segretario provinciale di Forza Italia a Genova e di responsabile del Dipartimento Giustizia per la Liguria.
In una comunicazione ufficiale, Beverini ha spiegato che la decisione è maturata per ragioni personali e per divergenze con l'attuale linea politica nazionale del partito. Nella nota ha comunque espresso la propria "più autentica stima" nei confronti della dirigenza di Forza Italia e, in particolare, del segretario regionale Carlo Bagnasco.
Le dimissioni sono state formalizzate nella giornata di oggi.
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