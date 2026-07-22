Centro storico: turismo e commercio in ostaggio, Spadarotto (Ass. Campo e Caruggi): "Serve azione condivisa di tutti i soggetti interessati"

Il centro storico di Genova rappresenta uno dei principali richiami turistici della città, grazie al suo patrimonio storico, culturale e commerciale. Accanto alle sue potenzialità, però, persistono criticità che da anni preoccupano residenti, esercenti e associazioni del territorio: dallo spaccio alla microcriminalità, fino ai problemi legati al degrado urbano, che rischiano di compromettere la vivibilità del quartiere e la sua attrattività. Qual è oggi la situazione nei caruggi? Quali sono le conseguenze per chi vive e lavora nel centro storico e quali interventi servono per garantire sicurezza, decoro e sviluppo? Ne parla, intervenendo a Liguria Live di Telenord, Christian Spadarotto, presidente dell'Associazione Via del Campo e Caruggi, per fare il punto sulle principali emergenze e sulle prospettive di rilancio di una delle aree più simboliche di Genova.

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